La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que su formación va a proponer la "eliminación de la publicidad exterior" para reducir gasto en esta nueva cita electoral.

Respecto a las declaraciones del ministro Ábalos, que aseguraba que les habían robado los votos a los socialistas, la presidenta de la formación ha asegurado que "el resto de partidos políticos han impedido, con su posición de bloqueo, que el voto de los socialistas se tradujera en un Gobierno progresista".

Narbona ha asegurado que no han hablado de combinaciones posteriores a las elecciones, sino de "cómo conseguir llegar al máximo de la ciudadanía": "Hay cuestiones que son extraordinariamente urgentes", ha continuado la política.

"El diálogo es cosa de dos", ha defendido Narbona, que ha asegurado que "el PSOE ha hecho todo lo posible dentro de un contexto de criterios muy claros, de tener un Gobierno coherente y estable": "Hemos trabajado para tener ese acuerdo con UP, que era y es un partido con el que coincidimos en muchísimas medidas, pero para que haya acuerdo las dos partes tienen que quererlo. Estamos convencidos de que ese acuerdo no ha sido posible porque Pablo Iglesias no ha querido que Podemos esté en un Gobierno en el que él no esté".

"Mandaron un mensaje de desconfianza en el sentido de que si ellos no estaban en el Gobierno, el PSOE acabaría haciendo políticas de derechas", ha reiterado la política, que ha concluido que el programa y las políticas del Partido Socialista son "de izquierdas": "Nosotros no queríamos que hubiera elecciones, y hemos intentado evitarlas".

Según el Barómetro de laSexta, una posible candidatura de Errejón a las Elecciones Nacionales podría hacer perder al PSOE un tercio de los electores, aunque Narbona ha asegurado que "el espacio que ocupa Podemos no es el mismo que ocupaba hace años. Han surgido dentro de él tendencias que buscan su propia autonomía. Errejón forma parte de ese espacio, compite basicamente con el resto de lo que ha sido hasta ahora el partido de Podemos".