Cristina Cifuentes: "Nicolás Maduro es un político para olvidar"

DESVELA QUE NO MIRA LAS ENCUESTAS SOBRE ELLA

MVT pasa tres minutos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "No me veo en otro partido que no sea el PP", ha dicho. Además, ha también ha contado que tiene "muchos amigos dentro de la formación" y que considera a Adolfo Suárez un hombre del que todos los políticos deberían aprender.