La abogada Cristina Almeida ha considerado en Más Vale Tarde que la única intención de Vox con el cartel ubicado en la estación de Sol en el que señala a los menores migrantes no acompañados es la de "armar el jaleo y la mentira para causar miedo y odio a la gente". "Solo quieren vivir del lío, porque del convencimiento van a vivir poco", afirma.

Así, explica que "lo que teníamos que hacer es dedicar más dinero en que los menores abandonados se formen profesionalmente y que cuando tengan 18 años tengan un oficio y sean mano de obra joven para sustituir a los que nos hacemos mayores".

Además, la también exdiputada, ha señalado que el "sistema de odio" que utiliza Vox "es una cosa muy antigua": "Me recuerda a unos carteles nazis donde se ponía una persona con síndrome de Down en el que se preguntaba si merecía la pena cuidarles". "No me puedo creer que en Madrid haya tanta gente que piense así", ha añadido.

Con todo, añade que la libertad de expresión está por encima de todo, pero puntualiza que "hay una libertad de expresión globalizada y hay una libertad de agresión que debe de estar penalizada o cortada".