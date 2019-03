Carmen Giménez: "La Justicia retardada es Justicia no dada"

EL ABOGADO AFIRMA QUE SE DESCONOCE DÓNDE HA IDO A PARAR EL DINERO

Los miembros de la 'Brigada Tuitera' Carmen Giménez y Clemente Delgado explican que el estado de los juzgados españoles es desastroso. Carmen se queja del método de trabajo actual, al que considera "decimonónico", porque "no es normal que en plena era digital no se aprovechen las ventajas". Los dos abogados coinciden al denunciar el estado de los edificios y el sistema, que son muy anticuados. Clemente afirma que así es imposible que la justicia llegue a tiempo, y "una Justicia que no llega a tiempo, no es Justicia" en su opinión. Para ellos, lo peor de la Justicia actual son las tasas.