Carlos Carrizosa: "Su intención no es hacer un referéndum, es una excusa para llegar a la independencia"

EL GOVERN CONVOCA UN REFERÉNDUM SOBREANISTA EL 1-O

El portavoz de C's en el Parlament de Cataluña explica en Más Vale Tarde que en el referéndum "sin un respaldo legal no hay garantía democrática. Es una 'performance' más y un engaño". Asegura que "no va a vencer el sí" y señala que la ley "no puede entrar en vigor porque va a ser suspendida por el TC".