Benítez de Lugo: "Hay una estrategia común de los imputados de Gürtel al negarse a declarar"

José Mariano Benítez de Lugo es abogado de la acusación popular en el caso Gürtel y ha hablado para 'Más Vale Tarde'. A pesar de que los periodistas no han podido estar en las dependencias de la Audiencia Nacional durante las declaraciones de Álvaro Pérez, 'El Bigotes' y Francisco Correa, él si las ha presenciado.



Sobre el testimonio de Correa, destaca que "ha señalado que como Garzón fue inhabilitado por escuchas confiaba en que el caso se hubiera archivado". En este sentido, Correa ha afirmado que no confía en el funcionamiento de la Justicia y que, por ello no declaraba.



Acerca de la actitud adoptada por Correa y 'El Bigotes' o 'El Barbas', Benítez de Lugo sostiene que se trata de "una estrategia defensiva común de no declarar". No obstante, el letrado expresa que "el silencio supone corroborar hechos que se han acreditado" y recuerda que existe un refrán en España que dice que "quien calla otorga".



Acerca de la carta enviada al juez Pablo Ruz por parte del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la que se mostraba dispuesto a colaborar con la Justicia en caso de ser liberado, Benítez de Lugo ha destacado que él prefiere que sea al revés, "primero que colabore con la Justicia y que luego se planetee, o no, si debe seguir en prisión".