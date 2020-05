Los resultados del estudio de seroprevalencia arrojan datos importantes para la Comunidad de Madrid, pues en el territorio la cantidad de población que ha pasado el coronavirus es superior a la media.

Entrevistada en Más Vale Tarde, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís defiende que esto implica que hay mayor parte de la población "teóricamente inmunizada" y eso "debería tenerse en cuenta para ver si una comunidad está preparada para pasar de fase". "Nos da luz a la hora de tomar la decisión".

Preguntada por si la Comunidad de Madrid está preparada para pasar a la fase 1, Villacís asegura que "con los datos en la mano podríamos estar preparados, pero lo digo por un principio de confianza porque estos datos los maneja la comunidad".

Además, critica que la decisión de no pasar fuese anunciada por la portavoz del PSOE, no por el Gobierno. También que desde el Twitter de los socialistas se criticase políticamente lo que estaba haciendo Madrid. Todo ello, dice, "hace que el resultado de no promocionar a fase 1 quedase manchado de subjetividad".

Defiende la gestión del consistorio

La vicealcaldesa defiende que el Ayuntamiento actúa "con cautela y prudencia" y que incluso se adelantó al principio a la decisión de la nación de decretar el confinamiento.

Además, ha anunciado que para ganar espacio público van a tomar la decisión de "quitar plazas de aparcamiento para ampliar terrazas". Una medida con la que pretenden ayudar a la pequeña hostelería.

Villacís también ha mantenido que están trabajando muy bien, "no solo con el PP también con la oposición". "Creo que tiene que ver con la política local, que favorece los pactos", cuenta, al tiempo que defiende que el consistorio madrileño estos días"se parece poco al Congreso".

"Nos reunimos con todos para hacerles participes, hablamos frecuentemente, me gusta escuchar sus opiniones", insiste.

Sobre el piso en el que habita Isabel Díaz Ayuso

Por último, al preguntarle por la polémica de Isabel Díaz Ayuso, que habita estos días en una habitación de hotel, Villacís ha defendido que "si ella lo paga, no sería una donación. Si esto es así no le vería más problema"

No obstante, ha considerado que "se tiene que arrojar luz sobre todo esto en la Asamblea de Madrid y en el portal de transparencia".