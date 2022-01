El doctor Juan José Badiola ha sido entrevistado en Más Vale Tarde para hablar de la evolución de la pandemia de coronavirus en el país. Antes de finalizar la conexión, y mientras se despedía de los presentadores, ha confesado que esta mañana ha tenido una confusión con Susanna Griso en el programa de Espejo Público al llamarla "Cristina".

"Me ha dicho, 'usted se ve que está mucho por Más Vale Tarde'", ha contado el investigador. Cristina Parddo no ha podido reaccionar de otra manera más que entre risas, respondiendo: "Ya me gustaría a mí medir lo mismo que Susanna Griso y que eso pudiese llevar a la confusión general". "Te agradecemos que hagas buena venta de este programa en otras cadena", ha bromeado Iñaki López.