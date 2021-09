José Luis Martínez-Almeida no ha querido confirmar si se presentará o no a las primarias para presidir el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

A pesar de la insistencia de Cristina Pardo e Iñaki López, el alcalde madrileño no ha querido pronunciarse al respecto y ha dejado en el aire su candidatura. "Si yo dijera que me voy a presentar, que no me voy a presentar o que no lo sé, lo único que haría es avivar un debate", ha señalado al respecto.

En su entrevista en Más Vale Tarde también ha apuntado que todavía quedan nueve meses para la celebración de este congreso y no quiere "estar hablando de ello" hasta entonces. "Los madrileños prefieren, por ejemplo, que yo haya estado reunido con el Gobierno de la nación para que la OMT tenga su sede en Madrid o que me ocupe de la entrada en vigor de los contactos de limpieza para el 1 de octubre", ha manifestado.

Preguntado por la postura de Esperanza Aguirre, ha asegurado que es su amiga y no se da "por aludido" con sus declaraciones en las que se ha referido como "niñatos" a algunos políticos del PP.

"Me parece bien que Aguirre se haya manifestado y que haya dado su opinión, me parece bien que vaya a votar a Isabel Díaz Ayuso. Respeto la libertad de expresión, pero yo no hubiera utilizado esos términos", ha añadido al respecto.