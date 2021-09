Las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre la convocatoria de un congreso que elija un nuevo presidente o presidenta en el PP de la Comunidad de Madrid siguen dejando respuestas. La última, de uno de los principales aludidos en la polémica: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En una entrevista con el diario 'El Mundo', Aguirre ha asegurado que en la dirección del PP, en el sector de Almeida, "hay algunos niñatos". E incluso va más allá, hablando de que hay "chiquilicuatres" que estarían evitando que se produzca una elección para una nueva presidenta del PP. "Que no digan bobadas, es que no han ganado una elección, han perdido todas las que se han presentado", espeta.

Ante esto, Almeida, en un desayuno informativo en el Hotel Ritz de la capital, ha asegurado no saber a quién se refiere Aguirre cuando habla de dichos "niñatos". "Yo no me doy por aludido porque no soy niñato. Tengo 46 años. No sé por quién irá, pero por mí no, por la edad", ha asegurado este lunes, en unas declaraciones en las que también ha asegurado que todos los que "quieren" a Esperanza Aguirre "valoran su opinión".

Según ha podido saber laSexta, el alcalde de Madrid ha mostrado su descontento con las palabras de Aguirre, y preguntado por cómo le sienta que esta ya haya adelantado que votará por Ayuso en el congreso del partido, que aún no tiene ninguna fecha asignada, el portavoz del PP procura quitarle hierro afirmando que Aguirre "siempre ha manifestado simpatía por Ayuso".

Aun así, admite no estar de acuerdo con hablar de estas posibles elecciones en estos momentos: "Por ahora no toca hablar del congreso ni de ese tema. No reprendo a Ayuso. Me parece legítimo que diga que se presentará. Tenemos una sintonía buena", sentencia.

Ayuso coincide con Esperanza Aguirre

También la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este lunes las palabras de Aguirre, en las que la exmandataria ha expresado con claridad que Ayuso debería ser tanto la presidenta de la región como del PP de Madrid, lamentando que Génova "quiera retrasar el congreso" de elección.

En este sentido, preguntada por las declaraciones, Ayuso ha recogido el hilo de la expresidenta y sostiene que, en cualquier caso, ella "por encima de todo" es presidenta de la región y se va a dedicar a sus responsabilidades de Gobierno. Y asegura que es mujer y sabe "hacer dos cosas a la vez", en referencia a que podría lidiar con ambas tareas.

En una entrevista con EsRadio, también ha insistido en que unificar la presidencia de la comunidad con la presidencia del partido es algo positivo: "No se puede bizquear en política y estar todo el día cambiando el mensaje para ver si cosechas votos. Yo ya tengo el Gobierno, pero sí que creo que si la organización te acompaña y esta contigo al unísono, todo va mejor", apostilla.

De hecho, en referencia a este trabajo "al unísono", Ayuso no duda en poner como ejemplo a Esperanza Aguirre, para posteriormente concluir: "Me gusta volar sin equipaje y pensar que esto es temporal", en unas declaraciones en las que, asimismo, ha agradecido al Partido Popular "la oportunidad" de haber llegado a esta posición.

A esta brecha política generada en el PP madrileño se ha sumado el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien afirma coincidir "en bastantes cosas" con lo que dice Esperanza Aguirre en su entrevista con 'El Mundo'.

"Hay que normalizar cuanto antes la situación en el PP de Madrid y hay que preparar candidaturas. Ayuso es una candidata excepcional y este es un asunto que hay que normalizar cuanto antes", ha expresado el mandatario en conversación con laSexta, en la que, además, asegura que "se ponen trabas" a su persona como candidata.

Aun así, Osorio también asegura desconocer quiénes son los "chiquilicuatres" de los que habla Aguirre, aunque insiste en que coincide en su discurso: "Ayuso ha traído muchos votos al Partido Popular", concluye.