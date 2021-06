Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido en Más Vale Tarde a María Dolores de Cospedal, a quien el juez ha imputado en las últimas horas por el caso de espionaje a Bárcenas. Aguirre ha querido recordar que "ya no existe imputación, porque si te imputan algo es que te acusan de algo", y que "gracias a Dios y a les leyes, existe la presunción de inocencia".

"Los del PP también gozamos de presunción de inocencia, aunque no se lo crean. Y también María Dolores de Cospedal", ha apuntado la exdirigente popular, que ha afirmado haberse alegrado de escuchar al alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, que "Cospedal es inocente hasta que no se la condene". En este sentido, Aguirre ha comparado la situación de Cospedal con la de Isa Serra, de Podemos, "condenada por delitos muy graves".

La expresidenta madrileña ha insistido: "El Supremo ha dicho que estaba muy bien condenada, pero como es de Podemos no pasa nada", y ha reiterado que "es lamentable que en el PP no se goce de la presunción de inocencia". Aguirre también ha querido remarcar que el PP "no es el único partido con un tesorero condenado por corrupción".

Al contrario, ha advertido que "el único tesorero condenado por corrupción es del PSOE, que lo fue hace tiempo". "He escuchado a Adriana Lastra decir que el PP es un nido de corrupción, y no es cierto. Son solo unos señores", ha apuntado Aguirre, recalcando una vez más que "la presunción de inocencia es la columna vertebral del derecho penal, y ojalá se respetase".