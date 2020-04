La alcaldesa de Barcelona ha celebrado la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y ha cargado con dureza a quien lo denomina 'la paguita'. Además, en una entrevista en Más Vale Tarde, ha valorado el alivio del confinamiento que permite a los más pequeños salir una hora al día a la calle y ha opinado sobre las declaraciones de diversos miembros del Govern en favor de la independencia en plena pandemia.

Vuelta de los niños a las calles

La alcaldesa de Barcelona ha asegurado que "se han vulnerado los derechos de los niños y las niñas teniéndolos encerrados durante seis semanas sin poder salir ni un solo día", y ha insistido en que si alguien ha incumplido las normas han sido los padres, aunque "la mayoría han cumplido".

"El cumplimiento no es tanto noticia como el incumplimiento", ha recriminado la alcaldesa, que ha pedido no señalar a los niños por el comportamiento de algunos padres.

Barcelona aún no ha abierto ni playas ni parques siguiendo, según la alcaldesa, la norma de "máxima prudencia". "Quizás era un error empezar en un domingo. En todo caso, hoy estamos viendo mayor normalidad y si se mantiene esta tónica estudiamos de cara al próximo fin de semana abrir algunos parques en concreto en algunos barrios en los que no hay vías suficientemente amplias para poder caminar con distancias", ha explicado.

"Utilizar las fronteras me parece inmoral"

Sobre las diversas declaraciones de miembros del Govern catalán asegurando que una Cataluña independiente habría gestionado mejor la pandemia, Colau ha insistido en que le parece "falso e inmoral": "Me parece una falta de respeto para toda la gente que ha perdido a un ser querido en Cataluña y en España".

"Querer situar el tema de las fronteras y la confrontación política utilizando a los muertos me parece inmoral y creo que no representa a la mayoría de los catalanes", ha precisado la alcaldesa de la ciudad condal.

Aun así ha apelado a la necesidad de que cada región aporte en el proceso de desescalada: "Todas las comunidades autónomas y ayuntamientos tenemos mucho que aportar", ha añadido.

Muertes en residencias de Barcelona

La alcaldesa también ha lamentado que se haya "llegado tarde" a las residencias de BArcelona. "Son competencia de la Generalitat, pero nosotros hemos puesto personal municipal y los Bomberos y la UME han estado ayudando. Se están haciendo test y se han hecho traslados, pero evidentemente se llega tarde", ha explicado Colau, que ha asegurado que "ha habido un gran fallo del modelo residencial de la gente mayor".

"No puede ser que la gente mayor se haya encontrado tan desprotegida en los momentos más duros y más difíciles", ha explicado la alcaldesa, que ha asegurado que por ello "habrá que revisar el modelo residencial".

Ingreso Mínimo Vital

Además, Colau ha valorado de forma muy positiva la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital: "Es una obligación democrática que en una crisis como esta se piense en los más vulnerables. Además, lo están defendiendo liberales que consideran que si no se garantizan unos ingresos mínimos tampoco se va a reactivar el consumo".

Sobre las declaraciones de algunos de los miembros de Vox refiriéndose al IMV como 'la paguita', Colau ha sido tajante: "Que alguien le llame la paguita al ingreso mínimo denota que no tiene ni idea de lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que es pasar hambre, no tiene ni idea de lo que es tener hijos y sufrir porque no tienes comida para darles mañana o de que te vayan a desahuciar".