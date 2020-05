El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha catalogado como "un error" el acuerdo de su formación política con Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la Reforma Laboral del 2012.

"Hubo un error. De hecho lo reconoció el PSOE rectificando el texto", ha apuntado Caballero, que ha asegurado que la formación liderada por Pedro Sánchez quiere que se deroguen "determinadas partes de las ordenanzas laborales", pero también está acordado que "tiene que permanecer una parte muy importante".

"Sé que el PSOE a través del señor Ábalos dijo que su planteamiento no era la derogación total", ha explicado el alcalde de Vigo, que ha asegurado que el acuerdo con Ciudadanos es "una senda de progreso".

"Me gusta que se amplíe el marco del consenso en el escenario político español y, sinceramente, con Bildu ni buenos días", ha añadido Caballero, que ha asegurado que "con Bildu no se tiene nada que hacer".

Si bien el alcalde ha apuntado: "Otra cosa distinta es que Bildu vote, y Bildu vota a favor de posiciones del PP y de posiciones del PSOE y lo que no puede ser es que cuando vota a favor de posiciones del PSOE es malo y cuando vota a favor de posiciones del PP es bueno. Eso no puede ser".

Sobre las repetidas manifestaciones contra el Gobierno que se han podido observar durante los últimos días en diferentes ciudades españolas, Caballero ha reiterado que "allá ellos".

"A mí la bandera de España tanto o más que a ellos, porque yo fui de los que trajimos la democracia a este país y la democracia hizo de esa bandera la bandera de toda España. A mí no me molesta que enseñe nadie la bandera de España, al contrario, me siento muy orgulloso. No me gusta que la utilicen contra otros. Es su derecho constitucional, pero me parece que el aprecio que tienen es más bien poquito", ha zanjado.