Pablo Iglesias, líder de la formación Podemos, ha llegado andando hasta el hotel Ritz, donde ha participado en una conferencia. Poco acostumbrado al escenario, Iglesias supo llegar y empezar su intervención explicando el por qué de tanto lujo.

"Parece que algunos sólo me imaginan aquí entrando con un grupo de militares para nacionalizar el hotel, expropiarle los bisones a las señoras y los relojes a los caballeros. Los que me conocen saben que rara vez digo 'no' a una invitación al diálogo y al debate", ha explicado.

Aunque el entorno no le sea familiar, el discurso de Podemos no ha cambiado. "A los europeos del sur nos están humillando", ha señalado Iglesias en su intervención. "En la democracia todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley. Nos están convirtiendo en colonias".

Durante su discurso, Pablo Iglesias apenas ha utilizado su palabra favorita 'casta', aunque algunos sí se la han recordado. "Utilizaré este champú anti-casta para dejarlo en los baños del Parlamento europeo", ha respondido tras recibir un peculiar obsequio. En el encuentro con la prensa, Pablo Iglesias ha contestado a todas las preguntas, también a las más polémicas. Ha habido tiempo para hablar de terrorismo, Monarquía, y sobre el aborto.