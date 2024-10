La periodista Elisa Beni ha reaccionado con indignación al hecho de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, haya esperado dos días para solicitar apoyo militar en las labores de rescate y limpieza de la DANA. Beni se ha preguntado: "¿Por qué el señor Mazón ha esperado hasta esta tarde para solicitar la intervención del Ejército?".

Previamente, la periodista había asegurado que "Mazón acaba de decirnos que había solicitado esto, cuando hace más de una hora que hemos preguntado y nos han dicho que no podían mandar nada", debido a que "sin base legal no se puede mandar al Ejército a una comunidad autónoma". "Acaba de decir el ministro de la Presidencia que necesitan la base legal, porque si no sería como invadir la comunidad autónoma", ha añadido.

La también periodista Carmen Morodo ha sido más tajante: "Yo no voy a entrar en el juego de quién tiene que decir qué. Que se pongan de acuerdo y los manden".