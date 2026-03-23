Edu Galán, sobre Ortega Smith: "Era un matón de Falange cuya mayor aportación a la política ha sido tirar un vaso de agua a Eduardo Rubiño"

"¿De qué vive si se va de Vox?", se ha preguntado el escritor y guionista, quien considera que Ortega Smith "necesita estar" en el partido de extrema derecha.

Iñaki López ha hablado sobre Ortega Smith en Más Vale Tarde y ha expresado que "él, que tanto ha luchado contra la okupación, acaba incrustado en ese puesto". "Me llama la atención que quiera seguir en un partido que considera que no se cree su funcionamiento interno, en el que cree que su líder es corrupto y que extiende un régimen de terror", ha manifestado el presentador de Más Vale Tarde.

"¿Y de qué vive este señor?", se ha preguntado entonces Edu Galán, a lo que ha añadido: "Este señor procede de Falange, era un matón de Falange y su mayor aportación a la política ha sido tirarle un vaso de agua a Eduardo Rubiño en el Ayuntamiento de Madrid". "Yo creo que necesita estar allí también por esta necesidad de ver dónde curra", ha opinado el escritor y guionista.

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