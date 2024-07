Edu Galán ha criticado en Más Vale Tarde que "se toman cosas por normales que no lo son" en referencia al aplazamiento de la declaración de Begoña Gómez.

"Hay cosas que en tu discurso cuadran como normales, pero no lo son", ha insistido Galán a Elisa Beni, quien defendía que se trata de un error.

Aunque Galán ha reconocido que no es "la única vez que pasa", ha insistido en que el caso es "especialmente sensible". "Al igual que no es lo mismo Mbppé que un delantero centro de Regional Preferente. Y el juez lo sabe también", ha explicado.

"Aquí estamos teniendo un gravísimo problema que se enmascaran en fallos normales del procedimiento y no es normal", ha comentado. Además, Galán también ah denunciado que se "enmascara de la misma manera el aceptar a determinados periodistas, que realmente son activistas de ultraderecha, como aceptables en la vía judicial".