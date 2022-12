Iñaki Urdangarín está en paro y, como parado, no puede hacer frente a la hipoteca que firmó para comprar el palacio de Pedralbes. Su abogado, Pascual Vives, nos ha contado lo dura que es "la vida de un parado" y no descarta el desahucio. "Al no tener trabajo es complicado que Iñaki Urdangarin pueda pagar su hipoteca", ha afirmado.

El abogado del duque de Palma desconoce si el banco le ha reclamado a Urdangarin el pago de las cuotas. "No sé el detalle, confiemos en que pueda pagar las cuotas de la hipoteca". Ante la pregunta de si Iñaki Urdangarin podría enfrentarse a un desahucio por impago, el abogado ha señalado que "espera que no, no llamemos al mal tiempo".