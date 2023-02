Julia Wendell, una joven polaca de 21 años, tiene fuertes sospechas para pensar que su nombre real es Madeleine McCann, la niña desaparecida en Praia da Luz, Portugal, el 3 de mayo de 2007. Así lo ha expresado en numerosos posts que ha subido a sus cuentan de Instagram @iammadeleinemccan, Facebook y Tik Tok con parecidos entre ella y Madeleine e indicios de su propia historia vital que podrían confirmar su teoría.

Sin embargo, en las últimas horas ha denunciado que numerosas personas se están haciendo pasar por ella en redes sociales. Incluso su representante, la medium Fia Johansson, ha salido públicamente para afirmar que no hay otra cuenta oficial que no sea en la que se puede ver a Julia y a la propia Fia Johansson.

"Lo que no entiendo es por qué la medium no intenta contactar con Madeleine McCann", ha expuesto Cristina Pardo en Más Vale Tarde, donde Beatriz de Vicente ha apuntado en tono irónico: "Porque no está muerta, es ella".

La abogada y criminóloga ha señalado que "lo más indiciario de que esto suena a falso es por qué lo hace público. ¿Este circo mediático por qué?", se ha planteado. Además, Pardo ha vuelto a señalar el hecho de que la joven haya escogido a una medium como representante.