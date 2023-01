El nutricionista Pablo Ojeda muestra en Más Vale Tarde una serie de alimentos que nos hacen sentir bien y mejoran el estado de ánimo. A su vez, el experto revela algunos datos muy interesantes sobre la vitamina C y una de sus fuentes más conocidas: las naranjas.

En primer lugar, el nutricionista desmonta el famoso mito de que hay que tomarse rápidamente el zumo de naranja porque, de lo contrario, 'se le van las vitaminas' y lanza un mensaje: "Padres y madres, los zumitos de naranjas, tranquilos, que no pierden las vitaminas. No hay que ahogarse tomándose el zumo de naranja cuando se echa".

Además, Ojeda revela otras dos fuentes de vitamina C que tienen aún mayor cantidad que las naranjas y que no son tan quizá tan conocidas: "La naranja no es lo que más tiene vitamina C, el pimiento rojo", señala el nutricionista, que explica que también el perejil tiene "mucha más vitamina C que una naranja".

Puedes escuchar su explicación acerca de la vitamina C y cómo ayuda a regular los niveles de cortisol -la hormona del estrés- en el vídeo que ilustra estas líneas.