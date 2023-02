El cirujano Julián Da Silva ya ha dado a conocer su lista de los hombres más guapos del mundo. Para ello ha utilizado un algoritmo informático, el número áureo, que determina las proporciones faciales.

El actor Regé-Jean Page alcanza el 93,65% de perfección en sus rasgos. Le sigue Chris Hemsworth con un 93,53% y el tercer puesto es para Michael B. Jordan. Una lista que no convence a Cristina Pardo: "A mí me parecen físicamente guapos, pero a mí esta belleza no me dice nada. A vista de que a mí me gusta Bruce Springteen...", ha comentado. Puedes escuchar el debate que se ha desatado en el plató en el vídeo principal de esta noticia.