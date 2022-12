El debate llegaba con el panorama más negro: casi seis millones de parados, cientos de desahucios cada día y cada vez más y más gente perdiéndolo todo por la crisis.

“Permítanme darles una buena noticia: a falta de los datos del mes de diciembre, los cinco meses anteriores, de julio a noviembre, la balanza de pagos por cuenta corriente española ya ha tenido superávit”, Rajoy empezaba así su exposición de buenas noticias.

El presidente seguía con su discurso y aseguraba que “hemos dejado atrás la inminencia constante del desastre y ahora comenzamos a ver despejada la senda del futuro”.

Más allá del análisis, el presidente ha seguido desgranando datos positivos: “El déficit público del pasado año 2012 ha estado por debajo del 7% del P.I.B”

También más allá de anécdotas, Rajoy también ve su parte buena a la reforma laboral: “Se ha logrado atenuar la destrucción de empleo en un momento de grave recesión económica” ha asegurado para seguir con la nueva ley de Educación y sus enormes ventajas: “…y para hacernos más fuertes y competitivos canalizando mejor el talento de los jóvenes que en la economía de hoy es la nueva riqueza de las naciones”.

En el plano europeo los resultados también han sido buenas noticias. El rescate bancario ha sido mera calderilla. El líder del Partido Popular ha querido resalcar en este debate de gratas noticias que “sólo hemos necesitado 40.000 millones de euros del total de 100.000 concedidos”

También ha querido el presidente precisar el papel de España en Europa: “si las cosas no hubieran salido bien, no tendríamos nada que discutir aquí sobre nuestro futuro, otros serían los que dispusieran sobre el futuro de España, y los españoles hemos demostrado que merecemos que se nos ayude pero no que se nos dirija”.

Y sin hacer hincapié en las promesas incumplidas, Rajoy ha querido resaltar que desde que el Partido Popular está en el gobierno, “hemos demostrado que merecemos confianza, que somos de fiar, que nuestra palabra vale como un contrato, que pagamos nuestras deudas y cumplimos nuestros compromisos”

Y así, con un presidente que es de fiar, afrontamos el futuro, o como él mismo ha dicho, “podemos encarar el futuro con seguridad porque hoy tenemos un futuro”