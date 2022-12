Más Vale Tarde analiza la estafa de la que han sido víctimas miles de usuarios de un banco, que recibieron SMS y llamadas fraudulentas en las que los estafadores usaban el mismo teléfono de la entidad para hacerse con sus claves bancarias y sustraerles el dinero.

"Lo que nos tiene que quedar claro, y lo que nos dicen desde todos los sitios, Policía Nacional incluido, es que no debemos pinchar ningún enlace, el banco no nos va a pedir pinchar nada ni ningún código jamás", explica Cristina Oro. En el vídeo sobre estas líneas, el programa habla con un experto de la Policía Nacional sobre este tipo de estafas y analiza con Beatriz de Vicente qué responsabilidad tienen los bancos en casos como este. "El banco, si la operación no es auténtica y no ha sido voluntaria, responde", afirma contundente la abogada y criminóloga, que también manda un mensaje a los afectados: "Demanden al banco, porque tienen obligación de pagarles".