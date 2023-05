Shakira ha recibido el Premio Mujer del Año de la revista 'Billboard' y ha aprovechado su discurso para hacer balance del año que lleva, una época que define como "de cambios sísmicos", compartir algunas reflexiones personales: "¿A qué mujer no le ha pasado que por buscar la aprobación o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mi me ha pasado", explicaba la cantante colombiana, para después asegurar que "ya no importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma", en una clara alusión a su expareja Gerard Piqué.

"Yo lo que no entiendo es por qué tiene que estar todo el rato contando su vida", comenta Cristina Pardo, que añade que "lo cuenta como 'a quién no le ha pasado', pero luego como si solo le hubiera pasado a ella, ¡qué pesadilla!". "Entiendo que expresarlo públicamente te ayuda, pero hombre ya", sentencia en el vídeo sobre estas líneas.

Edu Galán, por su parte, afirma que "llega un punto que a Shakira habría que decirle esta frase maravillosa de redes sociales de 'señora, que si quiere bolsa', porque es que es insoportable".