Afra Blanco, indignada tras la revelación de los audios de Koldo García: "En la izquierda no caben personas como estas"

En Al Rojo Vivo, el director y conductor de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras ha vuelto a subrayar la inestabilidad que atraviesa la legislatura, asegurando que ahora todo depende de que Koldo no quiera entregar la grabadora, de lo que pueda contar Santos Cerdán o de si Ábalos decide hablar.

Al debate se ha sumado la sindicalista Afra Blanco, visiblemente indignada: "Yo te diría que lo de, así de claro", ha dicho antes de rematar con contundencia: "Yo quiero que caigan todos, todos los que tengan que caer".

La sindicalista ha querido dejar claro que cuando defiende los valores de la izquierda, no está defendiendo a cualquier político sino que esta "tratando de salvar los valores de la izquierda", ha remarcado.

También ha lanzado un mensaje sobre el escándalo de los audios y la prostitución: "En la izquierda no puede haber puteros", ha afirmado, recordando que "no puedes formar parte de una organización abolicionista y consumir prostitución".

A esa afirmación ha respondido Ferreras: "Tú me puedes decir que alguien que se considera de izquierdas no debería ser putero, pero afirmar que en la izquierda no hay puteros es mentir, igual que los hay en la derecha y entre la gente que vota o no vota".

Blanco se ha mantenido firme: "He dicho que esas personas no son de izquierdas porque no están a la altura de los valores de la izquierda. Uno puede decir que es feminista y después no serlo, puede decir que es abolicionista y después consumir prostitución. Pero en las organizaciones de izquierdas, que están al lado del feminismo y del abolicionismo, no caben estas personas. Y han estado, y no han estado a la altura".

Por eso ha reiterado su petición: "Que Koldo saque todas las grabaciones y que caigan todos".