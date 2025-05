Cristina Pardo, sobre la protesta frente a Moncloa: "Abascal, que aspira a ser presidente del Gobierno, no puede ir a una manifestación ilegal"

Cristina Pardo ha valorado en Más Vale Tarde la protesta frente a Moncloa que no tenía permiso. Lamenta que "una persona como Abascal que aspira a ser presidente del Gobierno" asista "a una manifestación ilegal".

El jueves por la tarde, Madrid fue escenario de una manifestación de extrema derecha frente a la Moncloa, en la que se exhibieron banderas inconstitucionales y símbolos nazis. Santiago Abascal, líder de VOX, asistió a pesar de la ilegalidad de la protesta, que no tenía permiso. Iñaki López describió la manifestación como "rancia", mientras que Cristina Pardo criticó la presencia de Abascal, quien aspira a ser presidente del Gobierno. En el evento, con 300 o 400 personas convocadas por grupos como Hazte Oír, se lanzaron insultos al Gobierno y se agredió a una periodista de laSexta.

Abascal dejó tirados a los asistentes al cónclave conservador que se celebraba en Hungría. Prefirió ir a esta manifestación no autorizada y, por tanto, ilegal. Se paseó entre gritos de "No es un Gobierno, es un puticlub", "Este Gobierno va a caer" o "Pedro Sánchez a prisión". Sin olvidar múltiples insultos que no vamos a repetir.

Porque, en esta protesta ilegal, los ultraderechistas allí presentes se atrevieron a agredir y acosar a una reportera de laSexta, con una vuvuzela pegada a su tímpano y tirándole el micrófono al suelo. "Qué valientes son todos estos tipos", ha lamentado Pardo para añadir que, "por cierto, si les gusta la libertad, lo disimulan de maravilla".