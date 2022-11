Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha asegurado que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid está trabajando desde la semana pasada en reunirse con los sindicatos para tratar de desatascar la huelga de los sanitarios". "Lo que ha dicho la presidenta es que una cosa son las legítimas reivindicaciones del personal sanitario que se manifestaron en Madrid y en Cantabria y otra es el uso político que se quiere hacer de eso poco más que dando la imagen de que la sanidad de Madrid es un caos", ha aseverado en una entrevista para Más Vale Tarde.

Serrano no se ha desvinculado de las sospechas que avivaron Ayuso y Escudero de las bajas de personal sanitario: "Señora Pardo si usted va a empezar el programa a las 4 de la tarde y media hora antes la mitad de la plantilla se pone de baja es complicado sacar el programa adelante. Es algo que no suele ocurrir. Todos los sistemas están preparados para asumir un porcentaje de bajas, pero si de un día para otro las personas comunican una baja es muy complicado que cualquier sistema por muy previsor que sea se saque adelante. El propio consejero ya dijo que se tenían que hacer ajustes. Nadie lo ha negado, pero una cosa es mejorar el sistema y otra es esa imagen que la izquierda política quiere dar de la sanidad madrileña como si fuera un caos. Tengo que negarlo porque tenemos la mejor sanidad y con una inversión muy por encima de la media del resto de comunidades autónomas.

Así, ha acusado a los sindicatos y a partidos políticos de repartir "pancartas con el mismo mensaje", en clara referencia a los descalificativos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ha aquejado que no se le haya dado la misma importancia a la manifestación por la sanidad cántabra: "Yo no sé si es que los médicos de Asturias, Cantabria o Aragón son de peor categoría y hay gente a la que no le importa. Creo que faltan médicos en el conjunto de España y que hay una parte del Gobierno de España que pone el foco en Madrid porque no quiere abordar un problema que es nacional, que es que no tenemos médicos".

En este sentido, Cristina Pardo le ha recordado que en algunos parlamentos autonómicos se ha llegado a llamar a Sánchez "líder de una banda criminal" con el silencio del PP: "A mí no me vale utilizar ese argumento. Ustedes han estado en muchas manifestaciones y todas terminan siendo políticas, pero eso no sirve para tirar por tierra lo que se esté reivindicando en esa marcha". Puedes escuchar la entrevista en el vídeo principal de esa noticia.