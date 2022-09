Cristina Pardo, compañera de Tamara Falcó en El Hormiguero, ha lanzado su apoyo a la socialité en Más Vale Tarde y ha recalcado que "es una persona íntegra y buena persona".

"A mi me parece que alguien que tiene exposición pública, someterla a este escarnio, a este 'te arrastro por los suelos', para luego, encima que ella ha sacado la cara por ti porque le has mentido, después tener que admitir que eres un mentiroso, me parece horroroso por ella", ha dicho.

Pardo asegura que Tamara es "una persona fuerte" y que "lo que tiene que hacer ahora es trabajar y seguir con su vida porque de esto no se muere nadie y ella tampoco".

"Yo soy muy partidaria de reírse de todo, creo que de todo se puede hacer humor, pero también creo que en los últimos días una persona que está en los suelos, pues patearla una vez que está en el suelo me parece lamentable", ha dicho la presentadora.

"Yo le deseo a Tamara Falcó lo mejor, sea lo que sea. Y ojalá esté el jueves en El Hormiguero", ha zanjado.