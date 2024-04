Alexander Sorloth, jugador del Villarreal, estuvo en el partido que su equipo disputó contra el Almería mientras su mujer daba a luz. Un 'historión', según el club, que sin embargo ha recibido numerosas críticas, entre ellas la de Iñaki López en Más Vale Tarde.

"Aquí hay dos debates", comenta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "uno es si tenemos que fiscalizar a todo el mundo que hace algo diferente y dos: ¿Nos parece bien el comportamiento del club? Yo creo que son dos debates distintos".

"¿Es un ejemplo de valores que un jugador decida dejar a su mujer para irse a jugar con el club?", se pregunta Iñaki López, a lo que Cristina le responde que "si a la mujer le pareció bien...". "Y si no le pareció bien, es un problema de ellos dos, que hay que meterse hasta en la cama de la gente", añade Elisa Beni. "A mi la reacción del club no me ha gustado, pero lo que haga una pareja con su vida, es su película", zanja Cristina.