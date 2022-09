Más Vale Tarde ha analizado las palabras de Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva y ha profundizado sobre la frase irónica de la marquesa asegurando que su madre había filtrado los vídeos de la infidelidad.

Cristina Pardo no ha dudado en señalar que a pesar de que era "ironía", la frase "confirma una cosa que no había dicho en público por deferencia a su entonces pareja, que es que a su madre no le gusta este chico".

Los colaboradores han asentido ante esta afirmación y han llegado a señalar que "en el documental de Netflix se ve perfectamente".