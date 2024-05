En su sección de hoy, Pablo Ojeda desvela todos los secretos del pollo y prepara varias deliciosas recetas para darle otro aire a este producto tan recurrido en los hogares españoles. Durante uno de sus platos, Cristina Pardo prueba una de las gambas, mientras Iñaki López apunta que ella y él son "los 'comprobares' de Antonio", refiriéndose a Ferreras.

"No creo, porque cuando está Antonio no te deja nada para comer", le responde Cristina Pardo, que en el vídeo sobre estas líneas recuerda una anécdota: "Cuando yo hacía 'Al Rojo Vivo', traían aperitivo, tortilla de patata, catering y cuando él no estaba siempre sobraba".

Pardo señala que "cuando estaba él, llegabas a la sala de espera y parecía que hubieran pasado Atila y los hunos", comenta Cristina, que da más detalles y asegura que "no solo no quedaba tortilla, sino que los trozos que había estaban como desmontados".