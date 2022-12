Hoy en 'Denúncialo' destapamos el negocio ilegal de los caterings navideños y hablamos con tres cocineros que se dedican a ofrecer menús semanales en Internet, al margen de la ley, sin cumplir ningún tipo de normativa y cobrando en B: "Como están las cosas ahora con Hacienda como están, que controlan los Bizums también, yo no quiero tener problemas", le explica uno de ellos a la reportera de Más Vale Tarde.

"Yo no llamaría nunca a un anuncio que estuviera mal escrito y no es porque sea muy pejiguera con la ortografía, que lo soy, pero es que me parece poco serio, ¡coño! para un anuncio que tienes que poner diez palabras...", comenta indignada Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.