Cristina Pardo, sobre la comida de Mazón: "Si la factura es solo de los menús, no veo el problema, pero si hay 25 gintonics…"

Cristina Pardo ha reaccionado con sorpresa tras conocer los detalles sobre la comida de Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana durante el día en que la DANA azotó la Comunidad Valenciana. La periodista Cruz Sánchez de Lara, de 'El Español', reveló en Espejo Público que la comida costó 160 euros, con dos menús cerrados de 75 euros cada uno, y que fue pagada por el Partido Popular.

Pardo, al conocer estos detalles, expresó: "Si esto fue así, no entiendo el problema de enseñar la factura. Dos menús cerrados de 75 euros, ya ves tú. En principio no es ningún pecado". Sin embargo, la presentadora añadió: "Otra cosa es que hubiera el menú cerrado y después 25 gintonics, que entonces puedo entender no enseñar la factura".

Además, Cristina recordó que Óscar Puente, había puesto en duda la versión oficial de Mazón sobre el lugar de la comida. Puente había comentado en Onda Cero: "No me creo su versión, ha cambiado tantas veces que la última no tiene sentido. Si hubiera sido esa desde el principio, podría entenderlo, pero no lo fue".

A pesar de los rumores y las versiones contradictorias, Pardo concluyó que si realmente la comida fue tan sencilla como se describe, no debería haber ningún misterio en mostrar la factura.