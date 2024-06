Isabel Díaz Ayuso se ha reunido este viernes con Javier Milei, presidente de Argentina, para entregarle la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Pero sus posiciones han llamado mucho la atención: "Milei está tieso", opina Afra Blanco tras analizar las imágenes de su encuentro.

Una opinión que comparte Cristina Pardo quien, aunque no sabe mucho de lenguaje corporal, tal y como ella manifiesta; sí se ha percatado de que no hay afinidad entre ellos. "Cuando te encuentras con una persona con la que tienes afinidad tienes una conversación, no estás mirando para distinto sitio".