La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, ha comentado en directo la violenta situación en la que se vio inmerso Javier Bastida durante la manifestación de este lunes en Ferraz. El periodista fue insultado y agarrado constantemente durante su intervención en directo en 'El Intermedio'. Una de esas personas que le interrumpió durante el directo fue un hombre que gritaba sin parar "Arnaldo Otegi asesino".

"No me ha quedado clara su opinión sobre Otegi, no me ha parecido que se expresara con suficiente claridad", expresa en directo Pardo. Iñaki López confiesa que su parte favorita es cuando el manifestante pega saltos delante de la cámara.