Más Vale Tarde analiza con José Cabrera el caso del asesinato a puñaladas del jugador del Chipiona CF, Paco Naval. El psiquiatra forense asegura que "en este caso estamos ante un crimen inmotivado, que casi siempre suele ser un crimen psicótico".

"Es un sujeto que le da un arrebato y sale a la calle, pero en este caso ha ido a por un jugador de fútbol que es conocido", comenta Cabrera, que explica que "a veces ocurre que la persona con el trastorno mental busca una diana y esta puede ser una persona conocida que de alguna forma para él signifique algo especial en su delirio". En este sentido, apunta que "el psicótico a veces mata sin sentido a cualquiera que pase por ahí creyendo que es el demonio o busca una celebridad que esté dentro de su mundo de la enfermedad mental".

"Cuando no hay un tratamiento, no hay un primer diagnóstico o cuando ha pasado desapercibida la enfermedad pasan estas cosas", afirma Cabrera, que sobre el cuchillo que portaba el agresor explica que "una persona que tiene una psicosis y se cree perseguido, que le espían, que le están escuchando, grabando o que le hablan desde la televisión, ve enemigos por todas partes y puede salir a la calle con un cuchillo para defenderse de un malvado imaginario, que va y resulta ser un jugador de fútbol conocido". "Un psicótico, un enfermo mental, no busca celebridad, necesariamente no", sentencia.