Tras la agresión a un equipo de laSexta que cubría las protestas agrícolas frente al Ministerio de Agricultura en Madrid, representantes de la plataforma convocante han pedido perdón a la periodista y su cámara y rechazado estos actos violentos. Ello, después de que un grupo de personas increpara y empujara a la reportera María Lamela y de que un individuo incluso golpease la cámara, rompiendo el visor. No se han disculpado, en cambio, las personas responsables de esta agresión.

La propia periodista ha explicado en Más Vale Tarde que "minutos después de ese momento tan tenso y desagradable", dos representantes de Unión de Uniones, Guillermo y Alicia, se han acercado al equipo para pedir disculparse, preguntar si estaban bien y "desvincularse de esos actos violentos".

Unas disculpas que Guillermo Sánchez, de Unión de Uniones Castilla-La Mancha, ha reiterado también a cámara: "Siento mucho lo que ha ocurrido a ti y a tu compañero, es algo que no debería haber ocurrido, no nos representa", ha afirmado. "Hemos venido a luchar nuestras reivindicaciones, lo que ha ocurrido hoy no debería haber ocurrido y no hay manera de compensarlo. Pido disculpas", ha agregado.