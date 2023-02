"Las mujeres, por suerte o por desgracia, parimos": así comienza Maruja Torres a hablar sobre la maternidad en su encuentro con Jordi Évole desde Roma. La periodista, que reconoce que de haber tenido hijos no habría podido desarrollar su carrera profesional, habla sin tapujos sobre las dificultades de las mujeres en un mundo machista.

"Estoy deseando que podáis parir vosotros, y si puede ser por el pito mejor", añade la periodista entre risas, mientras sostiene: "Lo consideraréis una conquista, a mí me parece una condena". Jordi Évole le pregunta que si parir es una condena, y Maruja Torres concreta: "Parir no, lo que te quita. Parir me parece una belleza", asevera.

Una frase que desata los elogios de Cristina Pardo: "Cuánta razón tiene Maruja". Puedes escuchar su reflexión al completo en el vídeo principal de esta noticia.