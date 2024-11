Victoria Federica decidía manifestarse tras los altercados en Paiporta y en sus redes sociales compartía una publicación donde aplaudía la labor de Felipe VI y criticaba al presidente del Gobierno: "El rey se queda a dar la cara. Sánchez huye", decía el texto del contenido.

"Me produce asco", reacciona Chema Crespo en el vídeo sobre estas líneas, donde estalla contra la hija de la infanta Elena, a la que define como "una tía que no tiene ni oficio ni beneficio, que no ha hecho nada más en esta vida que huir de paparazzis, incluso después de haberles vendido determinadas exclusivas".

"¿Quién es esta señora, que no sabe ni cómo se elige el presidente del Gobierno, que no sé si habrá votado alguna vez, y está más próxima o más allá que esos ultras o fachas?", comenta tajante el periodista, que asegura que "la he echado de menos en la manifestación que se urdía en Ferraz ayer".