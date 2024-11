Carmen Morodo analiza en Más Vale Tarde su noticia en el diario 'La Razón' donde informa que desde el PP aconsejan a Carlos Mazón una dimisión en diferido y que anuncie que no se presentará a las elecciones de 2027.

En el vídeo sobre estas líneas, la periodista señala que dentro del comité de dirección del partido "hay debate entre los que consideran que se estaban pasando en el apoyo a Mazón, que se quemaban, y los partidarios de la defensa".

"Hay bastante consenso dentro del partido sobre que Mazón ahora mismo es una pieza quemada", afirma Morodo, que desvela que también preocupa que el daño pueda "arrastrar a Alberto Núñez Feijóo". Sobre el apoyo público que se ha dado al presidente de la Generalitat, sostiene que el "cálculo político" es que "si no, asumen que él lo ha hecho todo mal y se le da un balón de oxígeno a Sánchez".

Carmen considera que se impondrá la opción más conservadora, que consta de "hacer unos cambios en sus peones de segundo nivel y quedarse él con un discurso de presentar medidas". Sin embargo, asegura que en el partido se le ha dicho que la situación "tiene muy difícil reconversión".

Por todo ello, se le habría recomendado presentarse "con técnicos" y asumir el proyecto de reconstrucción con el compromiso de que "si no cumplo, no me presento a las próximas elecciones".