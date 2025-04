Carlos Cagigal, experto energético, niega la hipótesis del ciberataque: "Solo se podría hacer entrando físicamente en edificios"

Un apagón dejó sin corriente eléctrica a toda la península en el día de ayer. Entre las hipótesis planteadas entorno a qué pudo haber causado esa caída de la red eléctrica, desde los primeros momentos se habló sobre un posible ataque cibernético. Un bulo que se extendió rápidamente entre los ciudadanos. Pero, ¿es el sistema de red eléctrica español seguro ante ciberataques?

"Tenemos un sistema eléctrico, si no me equivoco, segmentado", indica Iñaki López. "Aislado", añade Carlos Cagigal, experto energético, "blindado, es muy difícil". El experto desmiente ese posible ciberataque ya que, como indica, "solo podría hacerse entrando físicamente en alguno de los edificios".

El presentador de Más Vale Tarde que, en ese caso, "se debería hacer desde el centro de coordinación, físicamente, y no se podría hacer desde fuera con un ordenador". "Ayer ya intentamos cortar las teorías conspiranoicas", indica Cagigal, "dijimos que en unas horas esto se iba a descartar y se descartó directamente por el director de operaciones de Red Eléctrica".

"El Gobierno no lo descarta", apunta Cristina Pardo. El experto es muy claro: "Voy a hablar de la parte técnica y no voy a meterme en la posición política". Cagigal expone que "han llegado a contradicciones". "Hemos tenido declaraciones del director de operaciones, empezamos a tener a los grandes operadores de mercado, y luego ha habido determinada información y datos que se han dado desde presidencia del Gobierno que no eran correctos y contradecían tanto una parte como otra", concluye.