Un vídeo que mostraba a veraneantes huyendo aterrorizados de leones marinos en la playa de Santa María del Mar, Cádiz, se ha viralizado en redes sociales, causando alarma entre los residentes y turistas. Sin embargo, se ha descubierto que la imagen es en realidad de La Jolla Cove, en San Diego, California.

El mensaje que acompañaba el vídeo decía: "Esto acaba de pasar en Santa María del Mar, playa de Cádiz. Entre lo mal que me ha tratado la gente y que siempre te van a atacar trombas de leones marinos en grupo, no os recomiendo venir a Cádiz. Me vuelvo para Tomares ya". Esta publicación ha sido compartida ampliamente, generando preocupación innecesaria sobre la seguridad en las playas gaditanas.

El Ayuntamiento de Cádiz ha emitido un comunicado desmintiendo la noticia: "Ejemplo de noticia falsa. Eso no es Cádiz. Es California. Agradecemos que no se contribuya a la difusión de este tipo de contenido". En respuesta, la cuenta que originó el mensaje ha sido bloqueada.

La exdiputada del Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, ha intervenido en el debate, criticando la eliminación de la cuenta y sugiriendo que la publicación era una broma con trasfondo. Rodríguez comentó en redes sociales: "No entender la broma (con trasfondo) del tuitero sobre un eventual ataque de leones marinos en la playa de Santa María es de tú no ere de Cádiz. Provocar la eliminación de su cuenta es de cacique. Este es el tuit. Ya no existe la cuenta. Ahora bloquearme".