El consultorio de Pablo Ojeda deja dos consejos que pueden servir a muchos a nivel nutricional. La primera persona que hace llegar su consulta al nutricionista (al teléfono 699668247) pregunta si el culo del pollo se puede comer y si esta peculiar parte está buena. Ojeda lo tiene claro es un "'bocatto di cardinale'", aunque distingue dos partes: "La parte final del culete es grasa, pero si sigues escalando hay dos bultitos maravillosos".

Otro hombre pregunta a Ojeda si el ayuno intermitente "es tan saludable como dicen", algo que explica el nutricionista en Más Vale Tarde. "Toda la literatura científica dice que tiene buenas propiedades", arranca, si bien advierte: "También hay que saber leer esa literatura. Al tener una ingesta menor de calorías, lógicamente vas a perder".

Ojeda tiene claro que no recomendaría "a nadie" realizar esta práctica "si antes no ha cambiado su forma de comer". "No sirve de nada comer mal y ahora menos mal. Primero coma bien", sentencia.