Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de entrevistar a Antonio Barrul, el joven boxeador que se peleó con un presunto maltratador en un cine de León durante la proyección de una película infantil. En el vídeo sobre estas líneas, valora si este episodio podría poner en riesgo su futuro como gran promesa del boxeo español.

"Las federaciones de Castilla y León y la Federación Española de Boxeo me apoyan porque están en contra de la violencia de género", afirma rotundo Antonio, que añade que "quien esté a favor pues tendrá un grave problema".

Aunque señala que sus hijos "son pequeños y no se enteran" del violento episodio que ha protagonizado, el boxeador asegura haber recibido muchos mensajes en redes sociales de niños y jóvenes que le decían que le había "dado su merecido". En este sentido, Antonio asegura que "no me siento orgulloso y tengo vergüenza": "Les he explicado que ese no es el camino correcto, sino el que hago día a día con trabajo, deporte, sacrificio, constancia. Día a día trabajo para conseguir mi sueño", apunta.