De Borja Iglesias a Mbappé: ¿qué deportistas se han posicionado en contra el avance de la ultraderecha?

El capitán del Athletic ha vuelto a posicionarse en contra del avance de la ultraderecha pero, no es la primera vez que Williams muestra su preocupación por este tema, al igual que lo han hecho otros deportistas.

El jugador de fútbol Iñaki Williams no ha dudado en posicionarse contra la ultraderecha y el racismo durante su primera rueda de prensa como capitán del Athletic. Esta no es la primera vez que el futbolista transmite su preocupación por el avance de la ultraderecha.

Durante una entrevista en 'Salvados', Gonzo le preguntaba por Santiago Abascal. Williams respondía que si dijera lo que piensa de él "creo que me metería en un problema". Gonzo también entrevistaba a Borja Iglesias, jugador del Betis, que también ha sido víctima de ataques en las redes sociales.

Iglesias analizaba el porqué, entre sus compañeros, estaba creciendo la ideología más próxima a la derecha. Este exponía que el futbolista "tiene a ir más hacia una derecha no muy extrema". "A veces valoramos mucho el tema económico", añadía. "Para mí no solo vale eso", reflexionaba, "prefiero pagar más y vivir en un país en el que me gusta lo que se hace con ese dinero".

Otra víctima de los insultos racistas ha sido la medallista olímpica Ana Peleteiro que, además, también ha expresado su preocupación por el avance del fascismo en toda Europa. "Mis valores son mucho mas coherentes que el de esa persona que se mete conmigo por mi color de piel", afirmaba en una entrevista.

Kylian Mbappé, por su parte, también se posicionaba durante las últimas elecciones presidenciales francesas. Durante las ruedas de prensa, no dudaba en alertar sobre el avance de la ultraderecha en su país y pedir a su compatriotas tener eso en cuenta a la hora de votar.