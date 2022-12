De vicepresidente de Caja Madrid a flamante director de la nueva London School of Economics española. Así era como, supuestamente, Miguel Blesa pagaba sus servicios prestados en Cajamadrid. Según ha podido saber Más Vale Tarde, fue Blesa, entonces presidente de la caja madrileña y ahora imputado, quien movió todos los hilos para abrir aquí una sucursal de la prestigiosa escuela londinense y colocar al frente a este hombre, Moral Santín, representante de Izquierda Unida en el Consejo de Administración de la caja y que, a pesar de la distancia ideológica, le apoyaba en muchas votaciones.

Moral Santín lo niega todo. Entrevistado por Más Vale Tarde, el ex consejero de Izquiera Unida, dice que no tenía ninguna amistad con Blesa ni le prometió ningún cargo. Niega incluso que fuera a ser el director de la London School of Economics española. Pero tanto en la página del propio ayuntamiento de Majadahonda como en esta nota de prensa se anuncia que "el director del centro será José Antonio Moral Santín".

Al respecto, Santín también niega que el proyecto esté parado, dice que en dos años la escuela estará en marcha. Pero, en la actualidad solo se ve a un guardia entre los tubos de poliuretano. Según José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y responsable de destapar toda la trama Gürtel, era una práctica habitual.