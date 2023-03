Gonzalo Bernardos ha mostrado su sorpresa al escuchar las palabras de Ángela Rodríguez Pam acerca de la enseñanza de raíces cuadradas y de la educación sexual, quedándose "parado cuando ha dicho que hay que tratar bien a la gente y no mal" y que eso se tiene que "enseñar en la escuela".

"No, no, no. Esto se enseña en casa, como muchos principios de convivencia. A los hijos se les da conocimientos en la escuela, se educa en casa", comenta Bernardos en Más Vale Tarde, que desvela lo que les dice a sus alumnos cuando empieza el curso por el nivel "francamente malo" con el que llegan.

"Cuando yo doy Matemáticas en clase, les digo: 'Tomaros la pastilla porque os vais a marear'. Orillar las matemáticas me parece una soberana barbaridad. Enseñar educación sexual me parece bien, siempre que no signifique que vamos a coger la asignatura, pongamos el Kamasutra y 25.000 posturas más", zanja.