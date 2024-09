Ya se conocen más detalles de la que será la biografía del rey Juan Carlos. Ahora se ha sabido que se editarán en Francia en 2025 y que su título será 'Reconciliación'. En ella, el emérito confesaría algunos de sus errores.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias", afirma Juan Carlos I en un fragmento que se ha publicado, donde también explica que su decisión de contradecir a su progenitor es que "tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia".

"Ni que fuera la primera vez que desobedece a su padre", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que "estuvo muchos años sin hablarle precisamente por eso". "A lo mejor es que solo se está contando la primera parte del relato, la buena", apunta Benjamín Prado, que opina que si el rey emérito escribe un libro de autocrítica, "el hijo va a tener que leer un libro de autoayuda para soportarlo".