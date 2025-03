Beatriz de Vicente reacciona a la confesión de José Bretón: "A mí no me la cuela; mató a sus hijos para dañar y lo consiguió"

Beatriz de Vicente analiza en este vídeo la confesión de José Bretón en un vídeo, donde muestra arrepentimiento por el asesinato de sus hijos, pero a la vez lamenta que le faltó un poco de suerte para que no le pillaran.

José Bretón confiesa desde la cárcel en un libro que saldrá próximamente que mató a sus hijos no para vengarse de su exmujer, sino porque no soportaba que se criaran en el seno de su familia materna, que consideraba tóxica.

En el libro, Bretón asegura que se arrepiente del crimen, pero a la vez asegura que solo le faltó un poco de suerte para que no le pillaran. En el vídeo sobre estas líneas, Beatriz de Vicente asegura rotunda que "a mí, desde luego, este señor no me la cuela": "Usted mató a sus hijos para dañar y lo consiguió", sentencia.

"Es un monstruo capaz de poner en la hoguera a un bebé y ver cómo se quema", afirma por su parte Ramoncín, mientras que para la abogada el "gran placer" de Bretón "es que un libro hable de él": "Disfruta de que hoy su exmujer esté escuchando esto".