Beatriz de Vicente, sobre la falsificación de contratos para acceder a una vivienda: "Es un delito grave, porque también conlleva una estafa"

"Estaría genial poder decir como defensa que el estado de necesidad te ha llevado hasta ahí, pero no se puede", explica la abogada sobre este tipo de estafa, que es cada vez más frecuente.

La situación del mercado de la vivienda es cada vez más dramática. En muchos casos, ni siquiera con sueldos por encima de la media es suficiente para lograr acceder a una vivienda. Por ello, muchas empresas ofrecen falsificar contratos de trabajo y nóminas para acreditar ante las inmobiliarias unos salarios mucho más altos de los reales.

Beatriz de Vicente explica que esta técnica es cada vez más frecuente ante las dificultades para acceder a una hipoteca o un alquiler: "Hay muchas personas que falsifican nóminas para comprarse una vivienda".

"El problema llega cuando el dueño que alquila la casa se entera y lo pone en conocimiento de un juzgado", explica, aclarando que esta situación podría terminar llevándonos incluso a la cárcel. "Es un delito de falsificación de documento, es un delito grave, porque también conlleva un delito de estafa".

Además, la abogada aclara que, aunque muchas de las personas que recurren a estas artimañas alegan que no les queda otra para comprar una vivienda, ese argumento no les exime de responsabilidad. "Estaría genial poder decir como defensa que el estado de necesidad te ha llevado hasta ahí, pero no se puede", concluye Beatriz de Vicente.